"Ihr Team ist besorgt", sagte eine Gewährsperson der "New York Post". Noch sei nicht einmal klar, wie man die "Born This Way"-Sängerin da rauf bekomme. Möglicherweise müsse ein Loch im Dach angebracht werden, auch der Einsatz eines Helikopters werde erwogen.

Gaga wolle den Stunt unbedingt live aufführen, ihre Crew würde es dagegen bevorzugen, wenn die Nummer vorher aufgezeichnet und dann in der Halbzeit projiziert werden würde.

Gemäss "New York Post" hat's die Sängerin in letzter Zeit mit Höhepunkten. Im Oktober absolvierte sie einen Auftritt auf dem Dach des New Yorker Clubs "Bitter End". Dabei liess sie die Beine über den Abgrund baumeln und sang "Angel Down".