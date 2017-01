In einem Clip eines Sponsors ist zu sehen, wie die 30-Jährige und ihre Tänzer die Choreographie zu ihrem Hit "Bad Romance" in Los Angeles einstudieren.

"Ich plane das, seit ich vier Jahre alt war. Ich weiss also genau, was ich tun werde", witzelte die für ihre farbenfrohen Auftritte bekannte Grammy-Gewinnerin. "Die Herausforderung ist zu schauen: Was kann ich anders machen? Wie kann ich hier und da kleine Dinge verbessern?"

Der Super Bowl findet am 5. Februar in Houston statt. Das Finale der American-Football-Profiliga NFL ist ein Grossereignis im US-Fernsehen mit allein in den USA mehr als 100 Millionen Zuschauern. In den vergangenen Jahren traten in der 15-minütigen Halbzeitpause unter anderem Coldplay, Beyoncé oder Katy Perry auf.