Und doch hat damals alles begonnen, was uns heute um die Ohren fliegt. Als wäre Ham mit seinem Husarenritt unfreiwillig der Pionier gewesen einer Fliehkraft, die in den frühen Sechzigern alle zu erfassen begann, gewiss aber die Jugend, in unterschiedlichen Dosen. Ein Schub, der alle in ungewohnte Sphären trieb, nicht nur zum harmlosen Preis eines Apfels und einer Orange.

Den Aufbruch mit Ideologie zu verknüpfen, würgte ihn ab

Nun, da die Rolling Stones endgültig retour rollen bis zu den musikalischen Anfängen oder Anleihen, kann man die Gelegenheit nutzen, um sich die Jahre 1960 bis 1967 näher anzusehen. Ein Korridor, der sich in einer Art Vorschatten befindet von 1968.

68 – dieses psychedelisch beleuchtete Zeitfenster voller Reliquien, der Nostalgie-Altar der «68er»-Veteranen, soll heiliges aufklärerisches Licht in die Düsternis der Epoche gebracht haben, Frischluft in den Muff von Moral und Talaren. Der Blick auf die Jährchen vor 68 legt einen selten geäusserten Gedanken näher: Am Ende hatte «1968» möglicherweise mehr abgewürgt als «befreit».

Die grossen Chicago-Blues-Idole der Rolling Stones: