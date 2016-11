Der 67-Jährige hat 14 Lieder der Sängerin aufgenommen, die mit Stücken wie "Göttingen", "Nantes" und "L'Aigle Noir" auch im deutschsprachigen Raum grossen Erfolg hatte.

Mit den Liedern wird Depardieu im Februar im bekannten Pariser Theater Bouffes du Nord auftreten. Begleitet wird er vom Pianisten und Arrangeur Gérard Daguerre, einem langjährigen musikalischen Weggefährten der 1997 verstorbenen Barbara.

Der Filmstar ("Le dernier Métro", "Cyrano de Bergerac", "Astérix et Obélix") ist schon lange ein Fan von Barbara. 1986 spielte er an ihrer Seite in dem Musical "Lily Passion".

Sein Faible für den Gesang hatte Depardieu schon vorher entdeckt: 1980 brachte er ein erstes Album mit dem Titel "Comédien comédien" heraus. Er sang auch in dem 2006 in die Kinos gekommenen Film "Quand j'étais chanteur", in dem er einen Chanson-Sänger spielt, der durch die Provinz tingelt.