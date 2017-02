Als das Internet noch das Web 1.0 war und man mit Frontpage seine eigene, etwas pixelige Homepage bastelte, gab es noch den Typus des Cyberflaneurs, für den Surfen eine Erkundung war, eine Entschlüsselung der Untiefen des virtuellen Raums. Man liess sich treiben, stöberte auf Seiten, blieb hier und da hängen. Heute ist alles vorbestimmt. Algorithmen entscheiden, welche News uns auf Facebook angezeigt werden, mit wem wir uns vernetzen und welches Produkt uns auf Amazon empfohlen wird. Algorithmen kreieren eine wirkmächtige Inszenierung. Doch inzwischen gibt es eine Gegenbewegung zu diesem Determinismus.

Ein Kaleidoskop der Erde

Die Seite astronaut.io zeigt einen Stream zufällig ausgewählter Youtube-Videos aus der Perspektive des Weltalls. Der Nutzer schwebt wie ein Astronaut im Kosmos und wird bei seiner Erdumrundung in verschiedene, randomisierte Youtube-Clips hineingesogen: Ein Kirchenchor, Russen beim Laubrechen, Japaner in einer Karaoke-Bar, ein possierlicher Hundewelpe, eine Garküche irgendwo in Asien, ein Schüler beim Nachhilfeunterricht, eine Konferenz von Wissenschaftlern, ein Landwirtschaftsmarkt in Singapur, Jungs beim Basketballspielen. Es ist ein Kaleidoskop der Erde. Jeder Clip dauert zehn Sekunden, dann kommt das nächste Video. Die Videos sind unbearbeitet, sie dokumentieren, wie das Leben spielt. Als «Dosis täglichen Glücks» bezeichnete das «New York Magazine» die Seite. Gegründet wurde astronaut.io 2011 von den Softwareentwicklern Andrew Wong und James Thompson aus San Francisco (Letzterer arbeitet beim Big-Data-Spezialisten Palantir).

Die beiden programmierten eine Software, die aktuell hochgeladene Youtube-Clips selektiert, die kaum Klicks haben. Das Ziel ist es, die ungesehene Seite von Youtube zu zeigen. Videos, die irgendwo in den Serverfarmen schlummern, aber niemand ansieht. «Als wir anfingen, war es eine Art Anti-Bemühung zum algorithmischen Ansatz, den wir sehen», sagte Thompson dem «New York Mag». «Es gibt all diese Seiten, bei denen die viralsten Videos an die Oberfläche gespült werden. Wir dachten: Was können wir machen, um eine Antithese zu entwickeln?» Mit ihrer Seite verschaffen die Entwickler Videos eine Bühne, die nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie ein Schattendasein fristen würden. «Eine der tollen Sachen, die astronaut.io macht, ist, dass Sie unmittelbar in das nächste Video eintauchen», sagte Thompson. «Es ist so, als wenn man die Strasse runterliefe – es gibt keinen künstlichen Übergang zwischen den Szenen.» astronaut.io macht das verschlungene Wegenetz des World Wide Web für den Cyberflaneur wieder begehbar. Kontemplation statt Binge Watching.

Ganz ähnlich funktioniert die Seite forgotify.com (in Anlehnung an den Musik-Streaming-Dienst Spotify). Rund vier Millionen Songs auf Spotify wurden bis 2014 noch nie abgespielt. Das entspricht 20 Prozent des gesamten Bestands. Forgotify macht diese in Vergessenheit geratenen Lieder wieder hörbar. Nutzer haben das Privileg, auf der Seite Lieder zu hören, die es auf keiner Playlist gibt. Man klickt sich von Song zu Song: I Only Have Eyes For You von Budd Johnson aus dem Album «Let’s Swing». Oder Looking Back von Curly Tapes aus dem Album «Forgotten Tapes». Es geht quer durch alle Genres: Techno, Trance, Jazz, Rock, Klassik. Man kann diese Songs auch in sozialen Netzwerken teilen. Der Amerikaner Lane Jordan baute mit zwei Bekannten eine «Entdeckungsmaschine», die das Spotify-Universum nach ungespielten Songs durchwühlt. Forgotify hat diese Songs wie eine Juke-Box katalogisiert. Würde es nicht so blöd klingen und würde es nicht Trump-Assoziationen wecken, könnte man sagen: Jordan will den vergessenen Songs eine Stimme geben.

Das Tragische ist, dass die Songs beim Anhören ihren Zauber verlieren, weil sie ja nicht mehr ungehört sind. Und auch die Randomisierung, das zufällige Auswählen von Songs oder Videos, ist letztlich ein mathematischer Prozess, der der algorithmischen Selektion sehr nahe kommt. Dennoch schaffen astronaut.io und Forgotify mit ihrem alternativen Angebot eine Plattform für ein neues Publikum, die sich den Mechanismen des Mainstreams widersetzt.

Livestream von 8000 Sendern

Das niederländische Digitalradio-Projekt Radio Garden nimmt den Hörer mit auf eine Weltreise durch das Radio. Auf einer interaktiven Weltkarte kann man aus dem Livestream von knapp 8000 Sendern auswählen: Jazz aus Kobe (RadioCro), Blues auf BigBlue-Swing in Austin/Texas, karibische Klänge auf Belradio Guadeloupe, bezaubernde arabische Musik auf Gaza FM, eine angestrengte Diskussion über den Welthandel auf Durean Asian in Kuala Lumpur, Reggae auf Capital Music System in São Paulo. Die Tour d’Horizon durch die Radiostationen der Welt klingt erstaunlich polyfon und gar nicht so stereotyp, wie man meint. In Memphis/Tennessee läuft nicht Country, sondern Drake. Das Digitalradio, das zwar weltweit empfangbar ist, aber meist doch an der Landesgrenze Halt macht, gehorcht dem Diktat der Programmierung. Wer hört schon Radio Estrella in Santo Domingo? Auf «Radio Garden» hört man noch die knarzigen, teils übersteuerten Sender, die aus irgendeinem Hinterzimmer in Buenos Aires funken und wo Moderatoren nicht diese banalen, werblichen Sätze von Youtube-Stars aufsagen. Es ist eine filterlose Kommunikation: ehrlich, authentisch, ungeschminkt. Radio Garden ist das Anti-Internet, das die Vielgestaltigkeit der Welt hörbar macht. Kein Algorithmus würde einen zu Radio Baku führen. In der bunten Musiklandschaft von Radio Garden kann der Cyberflaneur noch flanieren. Der Internet-Kultur tut das gut.