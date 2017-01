In keinem anderen Land gibt es wohl eine so grosse Dichte an hochkarätigen Piano-Jazztrios wie in der kleinen Schweiz. Ob Colin Vallon, Vein und Rusconi, Yves Theiler, Christoph Stiefel, Hans Feigenwinter oder Florian Favre, und neu auch Marie Krüttli und Gauthier Toux – alle haben sich dieser Kleinformation mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug verschrieben. Besonders erstaunlich ist dabei, dass sich keines dieser Trios direkt auf den Vater des modernen Jazzpiano-Trios, Bill Evans, beruft, sondern eigene Formen des Zusammenspiels, eigene Hierarchien, Regeln und Bandsounds entwickelt hat.