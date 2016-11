Keith: «Wir hatten Glück, dass unsere Idole alt waren, überdies schwarz und hässlich», sagte Richards später einmal. Ein klarer Fall von kultureller Ausbeutung und Aneignung. Gleichzeitig beteuerte er immer wieder, dass er als Jüngling gar nicht wusste, welche Hautfarbe seine Helden hatten. «Wichtig war nur der Sound», sagte er und fragt: «Hat es der Musik geschadet?» Muddy Waters formulierte es 1966 so: «The Rolling Stones stole my music but they gave me my name». Das heisst: Die Stones haben ihre Idole, ihre Wurzeln, Einflüsse und Inspiration nie verborgen. Im Gegenteil: Die Stones waren Botschafter des Blues in der Alten Welt und halfen mit, die wahren Helden des Blues bekannt zu machen. Nicht nur in Europa, sondern paradoxerweise auch in den USA.