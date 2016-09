Sie sind sehr aktiv auf allen

möglichen Social-Media-Kanälen. Aus Spass?

Ja, nur. Ich mach generell nichts, was mich anstrengt.

Lassen Sie sich von den Kommentaren beeinflussen?

Nein, ich lasse nicht zu, dass andere lenken, wie ich mich zu fühlen habe. Und wenn ich dann mal in einem Instagram-Film auf die Kommentare eingehe, dann ganz bewusst. Um die zurückzuärgern, die mich zu ärgern versuchen.

In welchen Momenten geschieht das?

Wenn so was passiert wie vor kurzem: Da sitze ich in einem Interview und erzähle mal ein bisschen was politisch Angehauchtes über die Situation in der Türkei, und das Einzige, was manchen Internethatern dazu einfällt, ist: «Boah, bist du fett geworden.» Das ist doch armselig. Mein Bauch ist das Letzte, worüber ich nachdenke.

Welches war der glamouröseste Moment deiner bisherigen Karriere?

Die Momente der Wertschätzung sind rar. Die stellen sich in Deutschland erst ein, wenn man sehr erfolgreich ist. Deshalb geniess ich es jetzt umso mehr, bei Verhandlungen mit Labels ganz anders behandelt zu werden als früher. Ab einem gewissen Punkt standen dann Summen im Raum, die zehnmal höher waren als noch vor 15 Jahren, und ich konnte ganz cool sagen: «Nee, danke. Ist doch nix für mich.» Das tut schon gut.