Damit übertraf die zweitägige Veranstaltung, welche am späten Freitag zu Ende ging, die Vorabschätzungen von rund 16 Millionen Franken bei weitem, wie das Auktionshaus Sotheby's am Samstagmorgen mitteilte. Die Versteigerung fand im Auftrag der Bowie-Nachlassverwalter und seiner Familie statt.

Während am Eröffnungsabend 47 Hauptwerke der Bowie-Kunstsammlung in zwei Stunden für fast 30 Millionen Franken unter den Hammer kamen, dauerte der zweite Versteigerungstag mehr als zehn Stunden bis tief in die Nacht. Dabei wurde allein für Designgegenstände von Ettore Sottsass und der Memphis-Gruppe ein Erlös von gut 1,6 Millionen Franken erzielt - statt vorab geschätzter maximal 140'000 Franken.

Teuerstes Werk bei der Auktion war das Gemälde "Air Power" des US-Amerikaners Jean-Michel Basquiat (1960-1988) mit einem Kaufpreis von gut 8,5 Millionen Franken nach Steuern - statt der erwarteten gut drei bis vier Millionen.

Über 55'000 Menschen - darunter auch viele weniger betuchte Bowie- und Kunstfans - hätten die Vorab-Ausstellungen von "Bowie/Collector" in London, Los Angeles, New York und Hongkong besucht, hiess es. Mehr als 1700 Interessierte waren bei der Auktion in London, über 26'000 verfolgten die Versteigerung online.

"David liebte, was er kaufte"

Für ihn sei Kunst "immer eine unentbehrliche Nahrung" gewesen, sagte Bowie 1998. "Das Einzige, was ich wie ein Süchtiger sammle, ist Kunst", sagte er einmal über seine grösste Leidenschaft neben der Musik.

"David liebte, was er kaufte", sagte eine Sotheby's-Expertin. Das verstärke wohl auch die Begeisterung von Kunstkennern für diese Privatsammlung - und manche Bietergefechte.

Bowie gehörte zu grössten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Nach offizieller Zählung veröffentlichte der am 8. Januar 1947 im Londoner Stadtteil Brixton geborene Sänger, Songschreiber und Gelegenheitsschauspieler 25 Alben.