Metal hörte man in den letzten Jahren eher weniger am Bscene ...

Bitterlin: Das ist so. Dieses Jahr wird sich das aber ändern und es gibt wieder mehr Metal. Neben den Sons of Morpheus werden am Samstag auch Schammasch und Zatokrev im Rossstall auftreten. Wir möchten dem Metal, oder in diesem Falle Noise Metal, eine grosse Plattform bieten. Die Kaserne bietet dafür die optimale Location.

Gibt es noch weitere Überraschungen, die man dieses Jahr am Bscene antreffen kann?

Bitterlin: Mundart! Am Samstagabend wird es in der Monkey Bar eine Mundartbühne geben. Dort werden die ostschweizerischen Dachs, das Duo Noti Wümié — bestehend aus Benjamin Noti und Greis — und die Basler Band Octanone das Publikum in unserer Landessprache begeistern.