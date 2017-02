Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge arbeiteten die beiden an dem neuen Album des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers. Medienberichten zufolge entstand das Foto bereits am Wochenende in Ringo Starrs privatem Studio in Los Angeles.

Und McCartney scheint nicht der einzige prominente Unterstützer zu sein, den sich der ehemalige Beatles-Drummer für sein neues Album an Bord geholt hat. In einem weiteren Tweet des 76-Jährigen war auch das ehemalige Eagles-Mitglied Joe Walsh zu sehen. Zuletzt hatten die beiden Ex-Beatles für Starrs Album "Y Not" 2010 zusammengearbeitet.