Zu lesen seien geistreiche Sinnsprüche, Kalauer, Geistesblitze und Gedankensprünge der Studenten zum Thema Regen, sagte Nadja Mayer, Professorin für Textgestaltung an der Universität.

"Fakt ist: Küssen ist im Regen romantischer" steht an einer Stelle. An einer anderen: "Ich weiss nicht, ob ich traurig bin, weil es regnet, oder ob es regnet, weil ich traurig bin." Mayer findet es wichtig, dass die Studenten nicht nur für die Schublade texten, sondern mit ihren Ideen auch in die Öffentlichkeit treten.

Gelasert wurden die Schablonen mit den Texten für die Street-Art-Aktion an der Universität. Das ökologisch abbaubare Spray hat Mayer in den USA bestellt - in Deutschland sei es noch nicht erhältlich, sagte sie. Deswegen sei diese Form der Kunst hierzulande auch kaum bekannt. "Nun hoffen wir auf Regen. Sonst können neugierige Mainzer auch eine Giesskanne nehmen und die Texte suchen", sagte Mayer.