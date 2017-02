Im deutschen Wettbewerbsbeitrag "Helle Nächte" von Thomas Arslan ist Marie Leuenberger, die Hauptdarstellerin in "Die göttliche Ordnung", dem Eröffnungsfilm der Solothurner Filmtage, in der weiblichen Hauptrolle zu sehen.

Ursina Lardi gehört zum Cast des deutschen Forum-Films "Casting" von Nicolas Wackerbarth, Ella Rumpf ist im Panorama-Beitrag "Tiger Girl" des Deutschen Jakob Lass zu sehen, Anatole Taubman und Joel Basman spielen in Sam Garbarskis "Es war einmal in Deutschland" und Leonardo Nigro ist in "Zwischen den Jahren" von Lars Henning zu sehen.

"Heidi: Queen of the Mountain"

Kräftig Werbung gemacht an der Berlinale wird für eine weitere Heidi-Verfilmung nach der Buchvorlage von Johanna Spyri, diesmal auf Englisch. In "Heidi: Queen of the Mountain" in der Regie von Bhavna Talwar sind Samantha Allison als Heidi und Bill Nighy als Alpöhi zu sehen.

Bruno Ganz, der Alpöhi der letzten Schweizer Heidi-Verfilmung, ist gleich in mehreren Berlinale-Filmen präsent. Im Wettbewerb ist er in Sally Potters "The Party" zu sehen sowie im deutschen Beitrag "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Matti Geschonneck. Zudem wurde an der Berlinale bekannt, dass Ganz auch im für 2018 angekündigten neuen Film "The House that Jack Built" des Dänen Lars von Trier eine Hauptrolle spielen wird.

Alberto Giacometti und Max Frisch

Schliesslich geht es in zwei Weltpremieren im offiziellen Programm um Schweizer Themen. "Final Portrait" des US-Schauspielers und -Regisseurs Stanley Tucci zeigt die letzen Wochen im Leben des Schweizer Malers und Bildhauers Alberto Giacometti. Der Künstler, bekannt für seine langen dürren Bronzefiguren, wird vom 65-jährigen Australier Geoffrey Rush gespielt, der am Samstag mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet wurde.

Zudem ist man gespannt auf "Return to Montauk" des deutschen Starregisseurs Volker Schlöndorff, der sich nach "Homo Faber" (1991) erneut einem Stoff seines Freundes Max Frisch angenommen hat. In den Hauptrollen der fiktiven Adaptation sind Stellan Skarsgard und Nina Hoss zu sehen.