Er spielt einen Mann, der nach dem Tod seines älteren Bruders in seinem Heimatdorf mit einer Familientragödie konfrontiert wird.

Amy Adams, die in dem Science-Fiction-Film "Arrival" als Linguistin mit Ausserirdischen Kontakt aufnimmt, wurde zur besten Schauspielerin gekürt. Barry Jenkins gewann mit dem Drama "Moonlight" in der Regie-Sparte. Die Trophäen werden am 4. Januar bei einer Gala in New York vergeben.

Der Verband von Filmhistorikern, Cineasten und Filmschaffenden zeichnet seit 1929 die jährlichen Favoriten aus. Die Preise gehören zum Auftakt der Trophäensaison, die Ende Februar mit der Oscar-Vergabe in Hollywood endet.