«Die Monarchie ist gottgegeben. Erschaffen wurde sie vom Vater im Himmel, um das gemeine Volk zu beglücken und mit Würde zu adeln.» Dieses Credo kriegt die frischgebackene Queen Elizabeth II (Claire Foy) von ihrer sterbenden Grossmutter (Eileen Atkins) in «The Crown» mit auf den Lebensweg. Bloss die Königin habe einen direkten Draht zu Gott, nur ihm sei sie Rechenschaft schuldig. Diese Hybris erinnert an den Papst, mit einem entscheidenden Unterschied. Die Queen und ihr familiäres Umfeld leben nicht im Zölibat. Und trotzdem, wenns der Staatsräson zuwiderläuft, sollten bei der Entscheidungsfindung der Queen Libido und Liebe keine Rolle spielen. Tun sie natürlich doch.

Dieser abenteuerliche Spagat ist ein äusserst effektiver Geschichtengenerator, der den neuen Serienkoloss bis auf weiteres vorantreiben soll. Auf sechs Staffeln ist «The Crown» angelegt. Nachdem die BBC – wohl aufgrund des majestätischen Budgets – verzichtet hatte, schlug der Streaminganbieter Netflix zu und entschied die Schlacht um das Monarchendrama für sich.

Netflix zielt auf ältere Zuschauer

Die erste Staffel startet im Jahr 1947, als «Lilibet», wie die zukünftige Queen von ihrer Familie genannt wird, den schneidigen Marineoffizier Philip (Matt Smith) heiratet. Vier Jahre später stirbt der kettenrauchende Vater George VI. (überragend: Jared Harris) erst 57-Jährig an Lungenkrebs. Die Serie zeigt ihn als sozialphoben Regenten, für den das Amt die Hölle war. Seine ältere Tochter besteigt den Thron – viel zu früh.

Ins kalte Wasser geworfen, manövriert die junge Elisabeth durch weltpolitische und familiäre Krisen – und wächst an ihnen. Die erste Staffel endet 1955. Ihre personifizierten Leuchttürme in den Anfängen der Regentschaft sind Premierminister Winston Churchill (John Lithgow) und Privatsekretär Tommy Lascelle (Pip Torrens). Jede Szene mit den beiden Meistermanipulatoren ist ein grosses Vergnügen.

«The Crown» wirkt erzählerisch konventionell, greift mit Absicht auf die bewährte Falldramaturgie zurück – wie sie bei Hauptabendkrimis üblich ist. Damit will «Netflix» endlich auch ältere Zuschauersegmente zu Abonnenten machen. Die einzelnen Episoden sind nicht Bruchstücke in einer komplexen, grossen Geschichte, sondern wurden um Ereignisse im Leben der Queen herumgebaut: den Londoner Smog 1952, den Tod des geliebten Vaters, die Krönung, die desaströse 7-monatige Reise durch den maroden Commonwealth.

Windsorsaga mit subversiver Kraft

Die Gefälligkeit von «The Crown» ist trügerisch. Denn hinsichtlich Tiefenschärfe, was Figurengestaltung und machtpolitische Verwicklungen angeht, entfaltet die Windsorsaga eine grosse subversive Kraft, bewegt sich auf Augenhöhe mit den ersten beiden Staffeln von «House of Cards». Peter Morgan, der Drehbuchautor und Showrunner von «The Crown», erachtet die Monarchie zwar als sinnstiftend, sie aufrechtzuerhalten geschieht aber unter persönlichen Opfern. So verbietet die junge Queen ihrer lebenslustigen Schwester Margaret (Vanessa Kirby) die Heirat mit einem geschiedenen Mann – was diese auf eine Abwärtsspirale schickte.

Wer in so einem Amt bestehen will, muss sich einen Panzer zulegen. Was dem eisigen Grosi der Queen ganz gewiss gelungen ist. Auf dem Totenbett bittet sie Enkelin Elisabeth, das Fenster zu schliessen. Nicht wegen des Smogs, sagt sie lapidar, sondern weil draussen eine Beerdigung vorbereitet wird. Ihre eigene notabene. Doch nicht das stört sie, sondern der Lärm.

Emotionale Wechselbäder

Die Queen von «The Crown» ist noch nicht so erkaltet, leidet darunter, wenn ihr in derselben Episode Ehemann und Schwester die Liebe aufkündigen. Claire Foy verkörpert diese Gespaltenheit perfekt. Mit emotionalen Wechselbädern muss die reale Elizabeth II einen Umgang gefunden haben – sie sitzt seit über 60 Jahren auf dem englischen Thron. Neben der Eisigkeit ihrer Vorfahren dürfte sie sich auch Gelassenheit im Umgang mit allem Emotionalen zu eigen gemacht haben. So wie es Autor Morgan den Privatsekretär Lascelle auf den Punkt bringen lässt, als er den am Boden zerstörten Lover von Margaret in die Verbannung nach Belgien schickt. Auf dessen Klage, er werde das nicht überleben, knurrt Lascelle: «Hearts mend» – Herzen heilen ... von ganz alleine. Knapper und genialer kann man das nicht sagen.

The Crown (GB 2016). Alle 10 Episoden ab jetzt auf Netflix. 5 Sterne.