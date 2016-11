Nach Howald übernahm dessen Assistent Reto Carlucci (Andrea Zogg). Am längsten hielten sich in Bern Philipp von Burg (László I. Kish) und Markus Gertsch (Ernst C. Siegrist). Als von Burg sich 2001 endgültig von Bern verabschiedete, um nach Scotland Yard zurückzukehren, tat er das in Gedichtform: «Haltet die bösen Buben fern von meinem Bern.» In der Abschlussfolge mit dabei als böse Randfigur: Stefan Gubser.

Danach war die Schweiz für ein paar Jahre kein Tatort mehr. Ab 2008 schipperte Stefan Gubser als Kommissar Flückiger schliesslich in der Rolle eines Thurgauer Seepolizisten auf dem Bodensee herum und durfte drei Folgen mit der Bodensee-Kommissarin Klara Blum flirten. 2011 ist seine Kommissarenfigur für das beliebte Krimi-Format in Luzern sesshaft geworden.

Seit der zweiten Folge steht ihm Liz Ritschard (Delia Mayer) an der Seite. Anfang Jahr wurde der zehnte Luzerner «Tatort» ausgestrahlt. Seit einiger Zeit simst Flückiger wieder intensiv mit einer Frau. Wann wir sie zu Gesicht bekommen, hat er uns kürzlich in einem Interview verraten: «In der übernächsten Folge ist es dann so weit.» (jst.)