Bei der Charakterzeichnung seiner Ermittler greift der «Tatort» zur Flasche. Alkohol ist eben doch eine Lösung, wenn es darum geht, den Ermittler ins proletarische oder gutbürgerliche Lager einzuordnen. Am offensichtlichsten geschieht das in Münster. Für den affektierten Gerichtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne sind guter Wein und gutes Essen eine Lebensart. Für den zerschlissene St-Pauli-T-Shirts tragenden Antagonisten Frank Thiel tut es auch ein Dosenbier und ein Wurstbrot – Thiel wurde wegen einer alkoholisierten Spritztour bei 2,5 Promille auch schon mal der Führerschein abgenommen.

Auch andere altgediente Kommissare frönen dem Hedonismus noch mit feierlichen Ess- und Trinkgelagen. So genehmigen sich die Kölner Max Ballauf und Freddy Schenk nach jedem Dienstschluss an der Currywurstbude ihr Feierabendbier. Bodensee-Kommissarin Klara Blum schaut auch mal gern tief ins Glas. Horst Schimanski füllte nicht nur sich selbst, sondern auch Verdächtige zu Ermittlungszwecken mit Alkohol ab.

Der langjährige Essener Kommissar Heinz Haferkamp (1974–1980) begoss mit seinem Kollegen Willi Kreutzer das Ende der Nachtschicht mit einem halben Liter Altbier, das er zu Hause in ein Glas umfüllte. Der Münchner Melchior Veigl (1972–1981) teilte Weissbier und Schnitzel mit seinem Dackel. Der Saarländer Raucher und Rotweintrinker Max Palu (1988–2005) lebte wie ein Franzose, bekochte Freunde und nahm an einem Kochwettbewerb teil. Für Mario Kopper ist das Glas Rotwein zur Pasta Ausdruck seiner Italianità. Klaus Borowski isst gegen ärztliche Vorschrift Schweinshaxe. Der fast vergessene Berner Kommissar Philipp von Burg trank Whiskey («Bushmills Malt») ohne Eiswürfel und Sherry als Aperitif. Nüchterne Ermittler wie der Berliner Robert Karow wirken antisozial und kommen wenig sympathisch rüber.

Trotzdem, ganz so leichtsinnig und unbeschwert trinkt und speist es sich nicht mehr im «Tatort». Das Wallander-Syndrom hat sich ausgebreitet. Die skandinavische Krimikultur mit ihren düsteren Einblicken ins Seelenleben der Ermittler hat auch im «Tatort» Spuren hinterlassen. Kein Wunder. Schliesslich hat der verstorbene schwedische Autor Henning Mankell für den «Tatort» auch schon Drehbücher geschrieben.

Der im letzten Jahr abgetretene Frankfurter Kommissar Frank Steier (Joachim Król) hatte ein ernstes Alkoholproblem. Bei Kommissar Daniel Kossik aus Düsseldorf provozierte eine längere Zeche mit Kollege Faber schon mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Sein Besäufnis ist Ausdruck einer tiefen Frustration.

Anfang der 1970er-Jahre hatte man zum Alkohol während der Dienstzeit noch ein entspanntes Verhältnis. Der erste Ermittler der Krimi-Reihe, der Hamburger Paul Trimmel, war ein starker Zigarrenraucher, der beim Autofahren

den Stumpen nicht aus dem Mund nahm. In seinem Aktenschrank bunkerte er Korn und Cognac.

Auf seinen Aussendiensten bediente er sich an der Hausbar von Verdächtigen. Das Feierabendbier hörte selten vor der sechsten Runde auf.

Natürlich reflektiert der «Tatort» den Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft. In den 1970ern war Kaffee- und Wasserspenderkultur in den Unternehmen noch nicht erfunden. In Diskussionsrunden am Fernsehen wie beim «Internationalen Frühschoppen» vernebelten die Debattierenden mit ihrem Zigarettenrauch noch das Fernsehbild, während man weissweintrinkend über Weltpolitik redete.

Auch wenn der Alkohol heute eher ein Problem darstellt als eine Lösung. Der Gesundheitswahn ist im Öffentlich-Rechtlichen noch nicht angekommen. Solange der Dresdner Kommissariatsleiter Peter Schnabel über eine Soja-Latte die Nase rümpft, muss man sich vor einem Smoothie zu Dienstbeginn noch nicht fürchten. Auch «Tatort»-Experte François Werner sieht das Ende des Alkohols noch nicht gekommen: «Ich glaube, dass der Trend vom absoluten Nichtrauchen und Nichtsaufen wieder deutlich rückläufig ist. Beim Trinken stärker als beim Rauchen, aber unübersehbar.» (jst.)