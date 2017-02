Waren es am vorletzten Wochenende 74'000, meldete "www.filmdistribution" am Montag knapp 40'000 Eintritte. Im Sinkflug ist auch "La La Land". Das Musical fiel in der Deutschschweiz auf den 5., in der Westschweiz auf den 3. Rang. Nur im Tessin konnte es sich auf dem 2. Platz halten.

In der Deutschschweiz platzierten sich "John Wick", "Lion" und "The Lego Batman Movie" zwischen "Fifty Shades Darker" und "La La Land". "Raid Dingue" kam in der Westschweiz auf Platz 2.