"Es war ein toller Gig, einfach der coole Typ im Anzug sein, der sich selbst super findet", sagte der 43-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag.

"How I met your mother" lief von 2005 bis 2014 in neun Staffeln, wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und war weltweit erfolgreich. Über eine Fortsetzung der Reihe zu sprechen, sei noch zu früh, sagte Harris, der mit seinem Ehemann David Burtka und zwei Adoptivkindern in New York lebt.