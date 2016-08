In grauen H&M-Unterhosen und oben ohne sitze ich vor meinem Laptop. Nein, nicht weil ich gerne nackt schreibe wie ... – irgendeine Frau hat doch ausschliesslich nackt an ihrem Buch, verdammt, wer war das denn? Egal, ich google es später. Oder du schreibst es mir in die Kommentarzeile, abwechselnd mit heissspritzendem Hass gegenüber Joiz.

Darum geht es nämlich hier: um den Untergang von Joiz und was ich als Aushängeschild so darüber denke. Und in Kommentarzeilen kommt ja das übel riechende Innere von irgendwelchen Trollen nie zu kurz, egal, worüber man schreibt. Nackt bin ich, damit ich schreiben kann, ich sei blankbusig vor dem Rechner und so hätte ich schon einen knackig sexy Einstieg. Es hat geklappt, du liest immer noch.

«Emily platzte fast for Stolz, als 2013 eine Gratis-Tageszeitung einen meiner ironischen Sprüche in eine reisserische Schlagzeile verwandelte – ‹Alte Menschen stinken›, you remember?»

Wegen Nackt-Schreib-Aktionen habe ich einen Paranoia-Kleber liebevoll über meine Laptop-Kamera gepflastert. Emily, sie arbeitete bis Montag, den 22. August 2016, bei diesem «Transmedialen-Crossmedia-Internet-Komm-Chatte-Mit»-Sender Joiz, überklebt sogar ihre Smartphone-Frontkamera. Auf Facebook markiert sich Emily manchmal auf falschen Fotos, um – wie sie mit ihrem knuffigen kanadischen Akzent sagt – die NSA zu verwirren. Gemeinsam liefen wir den Mammutmarsch, 14 Stunden und 60 km durch Deutschland. In dieser Nacht erzählte sie mir humpelnd irgendwelche Shakespeare-Geschichten, damit, wie sie sagte, ich mich nicht weinend am Waldrand der Blairwitch opfere. Wir tranken gemeinsam am Hansi Hinterseher-Konzert, um Sharknado auszuhalten oder bei Liebeskummer.

Bei unzähligen Freitagsapéros im Büro holten wir abwechslungsweise das gute Bier und stiegen erst ab 20.00 Uhr auf das «Kühle Blonde» um, das Anker-Bier unter den Aldi-Bieren, welches jeden einzelnen Freitag von Joiz gesponsert wurde (ich blieb bei Quöllfrisch, das Leben ist viel zu kurz für schlechtes Bier).

Emily platzte fast for Stolz, als 2013 eine Gratis-Tageszeitung einen meiner ironischen Sprüche in eine reisserische Schlagzeile verwandelte – «Alte Menschen stinken», you remember? Ich glaube, den ausgeschnittenen Artikel hat sie noch immer. Täglich sassen wir Rücken an Rücken in diesem riesigen, ab und zu nach Turnhalle müffelnden Grossraumbüro und hauten fünf halbstündige Sendungen pro Woche über den Äther. Aus einer introvertierten kanadischen TV-Produzentin und einer extrovertierten Ostschweizer Moderatorin wurden Freunde.