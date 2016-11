Sie zeichnet darin ein Bild einer einsamen jungen Frau inmitten von Millenials. Das einzige A-Filmfestival in Lateinamerika endete am Sonntag in der Küstenstadt Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Die Auszeichnung für die beste Regie ging an den Rumänen Radu Jude für "Scarred Hearts" (Vernarbte Herzen). Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von M. Blecher.

Der Preis für das beste Drehbuch ging an die Russen Andrej Kontschalowski und Elena Kiselewa für die russisch-deutsche Co-Produktion "Paradise". Mahershala Ali ("Moonlight", USA) und die Brasilianerin Sonia Braga ("Aquarius") wurden als beste Schauspieler geehrt. Der in Argentinien lebende Österreicher Lukas Valenta Rinner gewann im nationalen Wettbewerb den Preis für die beste Regie mit "Los decentes" (Die Liebhaberin).