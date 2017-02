Kandidierte Trump wegen Dinner?

Genau hier liegt heuer ein Problem: Im Jahr 2011 nämlich war die Zielscheibe von Barack Obama und Seth Meyers’ persönlichkeitsverletzenden WHCD-Tiraden niemand anders als Donald Trump. Es wurde gar vermutet, dass der unbarmherzige «Roast», den The Donald mit steinerner Miene über sich ergehen liess, diesen so sehr in seiner Eitelkeit verletzt habe, dass er sich entschloss, es allen per Präsidentschaftskandidatur heimzuzahlen. Das Correspondents’ Dinner 2017 steht also unter einem eher ungünstigen Stern.

Das liess sich Komikerin Bee nicht entgehen. Weil der Anlass «entweder abgesagt oder das schwärzeste und unheimlichste Ding aller Zeiten» würde, kündigte sie ihr Not The White House Correspondents’ Dinner als Alternative an, ebenfalls am 29. April in Washington DC. Ungeachtet der Tatsache, dass Washingtoner Journalisten aus berufsethischen Gründen keiner Veranstaltung beiwohnen dürfen, die zum Ziel hat, den Präsidenten lächerlich zu machen, nahmen die «New York Times» und die «Washington Post» Bees Vorschlag freudig auf. Bees Provokation verschaffte ihr massenhaft Publicity.