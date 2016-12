Nahtloser Übergang

«Rogue One» ist das erste dieser Spin-offs (das zweite, über die Jugend von Harrison Fords Filmfigur Han Solo, folgt 2018). Er knüpft nicht an den letztjährigen Kinohit «Star Wars: The Force Awakens» an, sondern spielt in der Chronologie der Saga (siehe Grafik unten) unmittelbar vor George Lucas’ erstem «Star Wars»-Film von 1977. Erinnern wir uns zurück: In der ersten Szene suchte damals der böse Darth Vader das Raumschiff von Prinzessin Leia nach den geheimen Bauplänen des Todessterns ab.

«Rogue One» erzählt nun die Geschichte, wie eine kleine Rebelleneinheit diese Pläne – die die Schwachstelle der Superwaffe offenlegen – auf einer waghalsigen Mission erbeutet und an Prinzessin Leia übergibt. Die Handlung von «Rogue One» endet etwa fünf Minuten vor dem Anfang des ersten «Star Wars». Man könnte die beiden Filme von 2016 und 1977 direkt hintereinander schauen, sie fliessen nahtlos ineinander über.