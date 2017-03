Ich vermisste in Ihrem Buch etwas den Humor. Warum schrieben Sie es so sachlich?

Ich glaube, es hat relativ viel Humor bei all den Anekdoten. Im Rückblick finde ich bereits die Realität lustig. Zum Beispiel, wenn jemand die Antenne berühren musste, damit das Fernsehbild klar wurde. Oder der Umstand, dass früher Fussballspiele auf Film aufgenommen wurden und man vielleicht ein Tor verpasst hat, weil man gerade die Filmrolle wechselte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.

Sie schreiben auch, dass die Fernsehsender in die Technik investieren, damit es mehr und bessere Bilder gibt. Aber Sie sagen, Sie wünschten sich, dass auch wieder vermehrt in Inhalte investiert wird. Was stellen Sie sich dabei vor?

Da könnte ich jetzt zurücklehnen und sagen: Lesen Sie das letzte Kapitel meines Buches. Es gibt ein unglaubliches Fachwissen, um den Leuten etwas schmackhaft zu machen. Damit die ganze Welt ein braunes Getränk und Fleisch zwischen pappigem Brot konsumiert, ist eine gigantische Werbeleistung nötig. Wieso könnten all diese Psychologen, Soziologen und Werber nicht mal Werbung für Toleranz oder Fairness machen? Nicht mit dem Mahnfinger, sondern so lustvoll, dass die Leute diesen Werbespot immer wieder sehen wollen und am Ende statt Bayern-München-Fans zum Beispiel Gerechtigkeitsfans wären. Aber das ist natürlich eine Utopie, weil man mit guten Werten kein Geld verdienen kann. Ich möchte damit einfach eine Diskussion, die nicht stattfindet, anstossen.

So einen Diskussionsanstoss würde man vom «Schnurri der Nation» nicht unbedingt erwarten.

Den Ausdruck «Schnurri der Nation» habe ja nicht ich erfunden. Er ist etwas abwertend und zeigt die Mentalität der heutigen Zeit: mehr statt besser. Wobei ich bestreite, dass die, die wenig reden, gescheit reden, und die, die viel reden, dumm reden. Die, die wenig reden, tun dies vielleicht, weil ihnen gar nichts einfällt.