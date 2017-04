Joshua Tillman alias Father John Misty hat sich bereits vor seinem Auftritt bei «Saturday Night Live» die Schlagzeilen ausgemalt. Schliesslich wählte er für seinen bisher grössten TV-Moment genau den Song von seinem neuen Album «Pure Comedy», bei dem es gleich in der ersten Zeile zur Sache geht – mit Taylor Swift. Ja, genau, in dem Song hat jemand Sex mit dem Popsternchen – allerdings nur in der Virtual-RealitySimulation. Billige Knalleffekte, um Aufmerksamkeit zu erheischen? So einfach ist es bei Father John Misty selten.

Der Song mit Taylor Swift heisst «Total Entertainment Forever» und handelt von unserer Kultur des simulierten Spektakels, die aus jedem Furz – eben auch demjenigen von Father John Misty – eine riesige Unterhaltungsshow macht. Und während wir zu Hause sitzen, an unsere Geräte angeschlossen sind und geniessen, geht die Menschheit unter.

Wie beim Film «The Matrix», aber ohne Happy End. Tillman hat den Spiess also längst umgedreht, und ausserdem – wie er einem Interviewer zurückgibt – sei es sowieso verlogen, zu glauben, dass die VR-Technologie nicht bald auch für Sex mit Promis genutzt werde.

«Pure Comedy» ist das dritte Album, das Tillman als Father John Misty veröffentlicht, und es ist auch das politischste von ihnen. Der Titelsong, der auch schon als Anti-Trump-Song gelesen wurde, ist in Wahrheit eine sarkastische Abrechnung gleich mit der ganzen Menschheit.

Bei all dem Leid und Chaos, das die Menschen in ihrer Geschichte angerichtet haben, hilft es auch nicht, dass sie irgendwann ein allmächtiges Wesen erfunden haben, um dieser ganzen Horrorshow einen Sinn zu geben. «Ich hasse es, das zu sagen», schliesst Tillman den Song, «aber wir sind alles, was wir haben.»

Flucht vor Eltern und Religion

Tillman weiss, wovon er spricht, wenn es um Religion geht. Seine Eltern waren Mitglieder einer evangelikalen Sekte, bei der es sogar verboten war, einen US-Popmusiker wie Michael Bolton zu hören, weil er lange Haare hatte. Lange hörte Tillman ausschliesslich christliche Musik. Als junger Mann flüchtete der heute 35-Jährige von seiner Familie nach Seattle, wo er als Tellerwäscher arbeitete, und begann Songs zu schreiben.