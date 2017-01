"Wissen Sie", sagte er der Zeitschrift "Tele", "ich rege mich ja sehr gerne auf. Beim Autofahren, beim Einkaufen, über alles Mögliche. Das tue ich wirklich, das ist nicht gespielt. Und wenn ich dann merke, dass ich nicht der Einzige bin, der sich über ein bestimmtes Thema aufregt, ist das ein deutliches Indiz."

In seinem neuen Programm "Warum" beschäftigt er sich unter anderem mit der weltbewegenden Fragestellung, warum plötzlich so viele Menschen Smoothies trinken. Während er "Warum?" zu Hause gern mit "Es ist jetzt einfach, wie es ist. Fertig, Schluss" beantwortet, will er sich in seiner Stand-Up-Comedy um echte Antworten bemühen - gibt er jedenfalls vor.