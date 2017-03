«Da ist ja alles drin, was an Schandtaten geht», stellt ein Besucher an Ende der Musiktheaterpremiere «Oresteia» fest: «Mord, Vergewaltigung, Inzest.» Und tatsächlich öffnet die griechische Tragödie von Aischylos die Pforten zu den schwärzesten menschlichen Abgründen.

Calixto Bieito inszeniert die von Rache angetriebene Mordspirale im Geschlecht der Atriden gewohnt schockierend realistisch: den Muttermord an Klytaimnestra durch den Sohn Orest im Endloswürgezappel-Griff an der Bühnenkante, grandios gespielt von Michael Wächter, der sich davor und danach als Sohn Orest im selbstzerstörerischen Leidenskrampf windet. Beim Applaus zeigte sich einmal mehr, das Bieito polarisiert: während viele jubelten, hatten einige den Saal schon verlassen.

Die energiegeladene, rhythmisch-peitschende Musik von Iannis Xenakis (Basel Sinfonietta unter der Leitung von Franck Ollu) hätte zu Beginn mehr Pfeffer vertragen können, entwickelte aber im Verlauf der fast zweistündigen Aufführung zunehmend an Kraft.