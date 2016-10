von Max Dohner

«Ist es irgendwas Wichtiges? Was war es noch? Sag’s mir nochmals, ich habe es vergessen.» Vielleicht ging das drei Wochen lang so: Unverständnis, Zweifel, Grübeln in einer hoch zerstreuten, um nicht zu sagen gestörten Konversation, bis sie ganz erstarb. Ausgeschlossen ist das nicht.

Denn so geht schon Dylans Lied «What was it you wanted». Aber jetzt wurde aus dem verstörten alten Mann doch noch ein braver Junge. Der endlich die frohe Botschaft aus Stockholm zur Kenntnis nahm. Jetzt endlich sagte Bob Dylan, dass ihn der Nobelpreis für Literatur «sprachlos» gemacht habe. Er sagte auch (beinahe) zu, den Preis entgegenzunehmen.

Das lange Schweigen war für Dylanologen die reine Nostalgie und für die Schwedische Akademie ein Albtraum. Man konnte es förmlich spüren, auch wenn nichts Physikalisches daran war, dass der Nobelpreis mit jedem Tag Schweigen den halben Wert seiner Aura verlor. Währenddessen konnten die Fans sofort Stellen beisteuern aus Dylan-Liedern zum Thema «nicht abgenommenes Telefon».

Meine lautet so: «Ich rief den Auskunftsdienst an, um wenigstens eine Stimme zu vernehmen oder so was. ‹Wenn Sie das Beep hören, ist es drei Uhr.› Die Stimme sagte das über eine Stunde lang, und ich hängte auf.» (Talkin’ World War III Blues).

