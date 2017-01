Seine Glatze reflektiert das fahle Neon-Bühnenlicht, kühl glänzt sein tiefschwarzer Seidenanzug, sein Blick ist immer gleich: ausdruckslose Herablassung. Don Giovanni, der berühmteste Lustmolch der Operngeschichte, ist in der Inszenierung des britischen Regisseurs Richard Jones die regungslose Coolness in Person und wirkt ziemlich lustlos.

Giovanni singt zwar von Leidenschaft und Spass, doch empfinden kann er sie offenbar nicht. Alles, was zählt, ist die Liste seiner Erfolge als Schürzenjäger. Jones hat die Figur in einem Interview so beschrieben: «Ich habe noch nie eine so unmoralische Person mit so einem Mangel an Empathie getroffen.» Anscheinend will er auch den Zuschauern keine Chance geben, mit Giovanni mitzufühlen. Er bleibt bis zum Schluss der blutleere Unnahbare, dem sich die Frauen ohne weiteres Zutun reihenweise anbieten. Der 26-jährige Italiener Riccardo Fassi bleibt wunderbar konsequent in dieser Rolle und zeigt erst, als er sich als Leporello verkleidet, dass er auch mit ansteckenden Emotionen singen kann. Biagio Pizzuti dagegen gibt den frechen Opportunisten Leporello mit Charme und Witz.

Unerwartete Wendung

Anders als im Original-Libretto schafft es Giovanni am Ende, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. An seiner statt wird fälschlicherweise Leporello bestraft und Giovanni erfüllt seine Verführungsdienste indes weiter, als wäre nichts gewesen. Während grad eben noch scheinbar die Moral triumphierte, zieht Giovanni seine «Opfer» schon wieder an wie die Fliegen. Dieser Twist unterstreicht, worum es Jones geht: um die Figuren in Giovannis Umfeld. Sie inszeniert er feurig und leidenschaftlich, voll von emotionalen Dilemmata. Um ihre Lust und ihre Doppelmoral geht es. Sie wollen und jagen ihn gleichzeitig.

Die Inszenierung hatte bereits letzten Herbst Premiere an der English National Opera. Für Basel wurde ein neuer, blutjunger Cast zusammengestellt, der äusserst gut harmonierte und durchweg überzeugte. Heraus stachen die nur 26-jährige, stimmgewaltige Australierin Kiandra Howarth in der Rolle der Donna Anna und der lyrische Tenor Simon Bode mit seiner überraschend klaren, weichen und jungenhaften Stimme. Die Sopranistin Anna Rajah spielt eine fest entschlossene Donna Elvira und machte sich stellenweise mit ihrer energetischen Präsenz zum Epizentrum der Handlung. Doch auch Maren Favela als Zerlina und Nicholas Crawley als Masetto überzeugen stimmlich und mit ihrer dynamischen Spielfreude.

Wie sie alle in den labyrinthartigen Gängen und Zimmern mit zahllosen Türen und beweglichen Wänden des schlichten Stundenhotels um den Dämon Giovanni kreisen, ist Komik und Tragik zugleich. Das Regiekonzept lässt viel Freiraum für die grossen Arien und ignoriert die erotischen Steilvorlagen. Den stärksten szenischen Moment bietet Giovannis Arie «Viva la libertà» im Finale des 1. Akts. Während Giovanni einen obszönen Tanz aufführt, beginnen die anderen – wie von seiner kühlen Geisterhand bewegt – zu tanzen.

Don Giovanni Noch bis zum 13. Mai. Theater Basel.