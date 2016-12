Dieter Kohler, sind Sie in diesem Radio-Theaterstück nostalgisch geworden? Ist die Sehnsucht nach der guten alten analogen Radiozeit aufgekommen?

Dieter Kohler: Nostalgisch nicht. Ich musste immer wieder schmunzeln über die kindliche Freude der Schauspieler darüber, dass wenn man an einem Ort in ein Mikrofon spricht, die Stimme an einem anderen Ort aus einem Lautsprecher wieder herauskommt. Das ist letztlich der Ursprung dafür, dass ich zum Radio gegangen bin: dieses Faszinosum, dass der Mensch mit seinem Körper in ein Gerät spricht, sich dann die Töne vom Körper lösen und allein die Stimme bei anderen Menschen ankommt. Die müssen sich dann selbst vorstellen, was das für einer ist, der da spricht. Dafür gibt es die etwas abgenutzte Wendung von den Bildern zwischen den Ohren. Zu Hause am Radio zählt nur noch die Stimme: kein Augenaufschlag, kein Lächeln, nur die Stimme.

Man sagt immer, Radio sei so sinnlich. Ist das ein Klischee?

Nein. Radio ist das sinnlichste Medium. Es ist auch das entlarvendste Medium. Es ist geradezu intim, weil es wirklich viel von den Menschen preisgibt. Darum bin ich beim Radio geblieben. Was jemand sagt, ist ja nur die halbe Miete. Die andere Hälfte ist: Wie es jemand sagt. Gerade in der Politik. Wir arbeiten beim Regionaljournal mit O-Tönen. Ich verliebe mich oft in solche Töne, in die Art und Weise, wie jemand etwas sagt. Ich muss beim Schneiden eines Beitrags überlegen, wie ich die wichtigsten Aussagen darin einbette. Dabei höre ich häufig jemanden zehn mal dasselbe sagen. Manchmal finde ich einen Satz so interessant oder berührend oder schön, auch im Klang, dass ich richtig darin verliebt bin.