Mit dem Museums-Pol sollen das Waadtländer Kunstmuseum, das Fotografie-Museum Musée de l'Elysée sowie das Design-Museum Mudac an einen Ort in der Nachbarschaft des Bahnhofs Lausanne umziehen. Der Bau des ersten Gebäudes für das Kunstmuseum ist seit Oktober im Gang. Der Spende-Betrag soll zum Umzug des Elysée und des Mudac beitragen, wie der Kanton Waadt am Dienstag mitteilte.