Viele Schweizer Rapper sind kommerziell erfolgreicher. Doch Black Tiger hat 1992 als erster Rapper in der Mundart gereimt. Nicht nur deswegen hat der 44-jährige Basler in der Szene den Status einer lebenden Legende. Black Tiger aka Urs Baur ist in der Gewalt- und Drogenprävention, als auch in der Jugendarbeit stark engagiert. Kein Wunder, wird er beim Interviewtermin auf dem Gundeldingerfeld sofort von drei Halbwüchsigen erkannt und zum Gruppen-Selfie gebeten. Black Tiger ist ein Basler Original der Postmoderne.

Black Tiger, Du steckst in den Vorbereitungen auf Dein Jubiläumskonzert. Welche Gedanken gehen Dir durch den Kopf?

Black Tiger: Ich bin eigentlich nicht der Typ, der gross in die Vergangenheit schaut. Doch für das Jubiläumskonzert musste und wollte ich das natürlich tun. Zu sehen, was ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, war schon speziell. Dabei bin ich auch auf technische Schwierigkeiten gestossen. Viele meiner Aufnahmen aus den 90er-Jahren sind auf Digital Audio Tape (DAT) gespeichert. Das war damals der Standard in den Studios. Doch wer hat heute noch ein funktionstüchtiges Gerät, um solche Bänder abzuspielen? Das hat mich vor organisatorische Probleme gestellt.

Wie ist es für Dich, in Deine alten

Aufnahmen reinzuhören?

Lustig und schräg zugleich. Die Art und Weise, wie ich an ein Stück herangehe, wie ich reime, hat sich in den vergangenen 25 Jahren stark verändert. Ich glaube, dass ich heute auf einem anderen Level bin. Ein Black-Tiger-Text 2016 ist viel dichter, ist voller Querverweise. Ich investiere heute auch viel mehr Zeit in eine einzige Textzeile als früher. Was ich in den frühen 90ern gemacht habe, wirkt heute eher naiv, amateurhaft. Die Reime wirken etwas holperig, die Sounds klingen aber okay. Der regionale Hip-Hop ist heute auf einem ganz anderen Level. Professioneller, abgebrühter – was auch mit gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen zu tun hat.

Dein altes Material mag gemessen an heutigen Standards amateurhaft klingen, aber es wirkt frisch und voller Energie.

Als ich mit dem Reimen anfing, da hatte jeder Rapper seinen eigenen Stil. Das lag auch daran, dass jeder bei sich zu Hause im stillen Kämmerlein geübt hat. Der Austausch war viel weniger stark ausgeprägt wie heute, wo man sich via Internet und soziale Medien in Sekundenschnelle global austauschen kann. Wir waren damals auch viel weniger. Ende der 80er-Jahre war die Basler Hip-Hop-Szene überschaubar. Auch die Herangehensweise hat sich stark verändert. Wir wollten als 20-Jährige Stücke schreiben, die eigen sind. Abkupfern war ziemlich verpönt. Heute ist die Maxime eine andere. Ein Rap-Stück muss vor allem gut klingen – egal, wie es zustande kommt. In der gesamten populären Musik herrscht heute der Eklektizismus. Das hat Vor- und Nachteile: Das Denken in musikalischen Schubladen hat abgenommen, was ich gut finde. Allerdings ist es heute schwieriger, unbeeinflusste, eigenständige Musik zu produzieren.

In «Murder by Dialect» hast Du 1992 als erster Rapper überhaupt in der Mundart gereimt. Es ist ein wichtiges Stück Schweizer Hip-Hop-Kultur. Was denkst Du heute darüber?

Ich bin zwar stolz auf dieses Stück, es brachte für mich vieles ins Rollen. Doch mit Black Tiger 2016 hat es wenig zu tun. Ich würde heute nie mehr solche Stücke schreiben. Ich habe «Murder by Dialect» in meiner Karriere mit über 1000 Konzerten vielleicht zehn Mal live gespielt. Dies auch, weil es nicht mein eigener Song ist, er gehört P-27. Ich war ihr Gast. Am Jubiläumskonzert werde ich das Stück aber spielen – wenn auch in veränderter Form.

«Murder by Dialect» enthält legendäre Textzeilen, die heute noch zitiert werden. Angefangen bei «Bulleschtress und Bürgerwehr, Lüt mit Hünd, bewaffnet mit Gwehr...»

Meines Wissens gab es damals schlicht noch keinen Song in der Schweizer Mundart, der den Lebensstil der Hip-Hop-Kultur so direkt ausgedrückt hatte. Ausserdem war der Inhalt des Songs autobiografisch. Ich war ein Sprayer, auf uns wurde geschossen, wir mussten wirklich vor Polizeihunden davonrennen. Das war echt.