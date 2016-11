«A Multitide of Angels» ist gleichsam «Jarrett total von A bis Z», zeichnet der Maestro doch in Personalunion als Pianist, als Ingenieur für die Tonaufzeichnung auf seinem DAT-Recorder, als Produzent der 4-CD-Box und als Verfasser des CD-Begleittextes. Und Jarretts Talent zur «creatio ex nihilo», zur spontanen Schöpfung ohne Vorgabe aus dem Moment heraus, erweist sich erneut als so verblüffend einfallsreich wie einmalig. Spannend, überraschend und auch mal verstörend ist nachzuvollziehen, was an erratischem Geschiebe aus Jazz, aus der Konzertmusik von Vorklassik bis Charles Ives, der Gospel- und Countrymusik in Jarretts «stream of conciousness»-Ansatz auftaucht, verarbeitet und wieder entsorgt wird.

Erhellend und rätselhaft

Als hilfreich zur Annäherung an das Phänomen Jarrett erweist sich sein Begleittext im Booklet zur CD-Box: Seine Weltsicht aus Mystik, Esoterik, Engel- und Dämonenglaube, aus Pantheismus, Sufismus und populärphilosophisch schlichtem Stückwerk mutet so eklektisch, so erhellend, verstörend-rätselhaft und faszinierend an wie seine Exerzitien am Klavier.

Keith Jarrett A Multitude of Angels (ECM).