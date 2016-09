So wie gestern hat man Bundeskanzlerin Angela Merkel in den letzten zwölf Monaten nie reden hören. Die CDU-Chefin ging auf die in einigen Kreisen verbreiteten Ängste ein, sie treibe das Land in eine Überfremdung. Die Lösung in der Flüchtlingskrise benötige Zeit, «auch weil wir in den vergangenen Jahren weiss Gott nicht alles richtig gemacht haben», räumte sie eigene Fehler ein. Ihren Satz «Wir schaffen das» hätten viele falsch verstanden: «Manch einer fühlt sich provoziert. Ich habe ihn anspornend, anerkennend gemeint.»

Vielleicht hätte Merkel diese Haltung gegenüber ihren Kritikern früher an den Tag legen sollen. Bislang konnte der Eindruck entstehen – etwa in der Euro-Rettung oder in der Flüchtlingskrise –, Merkel und ihre Regierung tolerierten keine Gegenpositionen. Nach dem Credo: Entweder ihr folgt meinem Weg, oder ihr seid keine Demokraten. Lösungen gelten stets als «alternativlos». Wähler suchen Gegenpositionen zur Flüchtlingskrise bei Linksparteien und Grünen vergeblich. Bleibt für viele die Alternative für Deutschland (AfD), eine Kraft mit einer enormen Bandbreite: einerseits marktliberal mit sozialen Einschlägen, in gesellschaftspolitischen Fragen nationalkonservativ mit Brücken hinein ins Rechtsextreme.

Wahlanalysen der beiden letzten Landtagswahlen von Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zeigen: Die AfD hat vor allem bisherige Nichtwähler mobilisiert und von SPD und CDU Wähler hinzugewonnen. 70 Prozent der AfD-Wähler geben an, nicht aus Überzeugung für die Partei votiert zu haben, sondern aus Enttäuschung über die anderen. Ein klares Indiz, dass die Partei vor allem deshalb gewählt wird, weil sich viele Menschen von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen. Anstatt selbstkritisch festzustellen, dass die Kluft zwischen der Bevölkerung und den Volksparteien gewachsen ist, werden jene pauschal verunglimpft, die den Volksparteien den Rücken zugewendet und die AfD gewählt haben: AfD-Anhänger werden als verkappte Nazis und Xenophobe stigmatisiert.

Sicherlich, die AfD distanziert sich zu wenig von der extremen Rechten. Einige ihrer Exponenten treten völkisch-national auf, die Partei spielt mit Ressentiments. Trotzdem schlägt die Taktik fehl, auf die AfD und ihre Wähler mit der Nazi-Keule einzuschlagen. Das Gefühl, nicht verstanden zu werden, wird dadurch bloss verstärkt. «Ohne ein verbessertes Verhältnis von Bürgern und Politikern kommen wir in einen gefährlichen Teufelskreis», schreibt der Berliner «Tagesspiegel». «Zuhören ist gefragt. In Zeiten der Schwäche der Volksparteien sind neue Formen der politischen Auseinandersetzung nötig.» Das Volk soll man mehr einbinden in die politischen Prozesse, ein bisschen à la Schweiz.

Jetzt scheint es freilich, zumindest vorübergehend, zu spät zu sein, um Kritikern die Hand zu reichen. Im rechtskonservativen Spektrum hat sich mit der AfD eine Partei festgesetzt, die eine längere Überlebensdauer als bisherige Protestparteien haben wird. Womöglich geschieht in Deutschland gerade das, was das Land angesichts der verheerenden Geschichte immer zu verhindern versuchte: Rechts der Union etabliert sich eine politische Kraft. Es könnte zu einer Art Angleichung an europäische Verhältnisse kommen. Fast in jedem europäischen Land treibt eine rechtskonservative Kraft bisherige Parteien thematisch vor sich her. Schon jetzt gibt die AfD in der Flüchtlingskrise die Themen vor – die anderen Parteien reagieren nervös.

Die AfD ist zum zehnten Mal hintereinander in ein Landesparlament eingezogen. Auf der anderen Seite liest sich die Bilanz der etablierten Volksparteien ernüchternd: CDU und SPD, die im Bund die Regierung stellen, büssten bei der fünften Landtagswahl in Folge empfindlich an Wählergunst ein. Nur in Rheinland-Pfalz gelang es der SPD, minim Boden gutzumachen. Sonst waren die Verluste teilweise zweistellig. In Berlin fuhr die CDU ihr schlechtestes Ergebnis ein, die SPD ist mit 21,6 Prozent der schwächste Wahlsieger überhaupt. Auch auf Bundesebene ist die Grosse Koalition geschrumpft – im Frühjahr knackten SPD und Union zusammen zeitweise nicht einmal mehr die 50-Prozent-Marke.

Für Deutschland ist es wünschenswert, wenn die nächste Regierung nicht mehr aus einer Grossen Koalition bestehen würde. Das Land braucht eine starke Opposition, die die Gegenposition besetzt. Sonst wird das Feld noch ganz der AfD überlassen.