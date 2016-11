Der Wind hat gedreht: Wer in den Nullerjahren eine Ferienwohnung in den Bergen verkaufen wollte, war sie im Nu los. Jetzt wird nicht nur Schrott verschmäht. Wer Geld hat, wartet ab. Die Käufer gehen davon aus, dass die Preise täglich fallen. Der Zweitwohnungsmarkt sitzt in der Deflationsspirale.

Dabei ist das Angebot nach wie vor überschäumend: Mehr als 9300 Objekte werden in touristischen Gemeinden angeboten. Das hat nicht nur damit zu tun, dass nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative noch viel gebaut worden ist. Ausländer trennen sich von ihren Ferienwohnungen. Sei es, weil sie sich mit ihrem Steuervogt einig werden müssen, oder ihren währungsbedingten Gewinn ins Trockene bringen wollen.

Es gibt zwar noch Ferienorte wie Grindelwald oder die Lenzerheide, wo sich die Preise mindestens halten. Aber insgesamt zeichnet sich ab, dass sich der Markt erst entspannt, wenn die Preise weiter sinken. Die Baubranche schrumpft. Auch weil es gar keine neuen Zweitwohnungen mehr braucht. Denn trotz Initiative bleiben Zweitwohnungsbetten kalt, weil sie kaum vermietet werden können. Dafür ist Skifahren für viele entweder zu teuer oder schlicht zu wenig angesagt.

