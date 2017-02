Natürlich sind zwölf Jahre in diesem Amt ohnehin eine respektable Zeit und natürlich kann auch ein Andreas Glarner sich nicht teilen: Eine eigene Firma und eine Gemeinde führen und auf nationaler Ebene Politik an vorderster Front machen, das geht an die Substanz. Aber es wird nicht die Belastung allein sein, Glarner wird wohl auch gespürt haben, dass man in ihm im eigenen Dorf allmählich eine Hypothek sehen könnte. Nicht nur, weil sich die von ihm verhöhnten Gutmenschen hier zunehmend ausgegrenzt fühlen. Auch die in Oberwil-Lieli umworbenen Millionäre schätzen in der Regel eher die Unauffälligkeit und sehen ihren Wohnort kaum gern ständig in den Negativ-Schlagzeilen.

Man kann gegen Andreas Glarner haben, was man will: Mit seinem Abschied aus der Lokalpolitik nimmt er die Kurve zur richtigen Zeit.

