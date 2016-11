Fast alle möglichen und viele unmögliche Fragen hat man dem Trio Bally, Feri und Roth gestellt. Und ebenso viele Antworten aller Art haben wir gekriegt. Trotzdem sind immer noch viele Wählerinnen und Wähler unschlüssig, wem sie nun ihre Stimme geben sollen. Da tut es gut, dass fast schon im letzten Moment eine Frage aufgetaucht ist, die womöglich die Wahlen entscheiden könnte.

Es handelt sich quasi um die Gretchenfrage der Regierungsratswahlen. Sie zielt auf den Kern der Sache, indem sie die Absichten und die Gesinnung der Gefragten schonungslos aufdeckt. Wir haben die unerhörte Frage, die sich unauffällig im Smartvote-Fragebogen versteckt hat, eher zufällig entdeckt und präsentieren sie hier exklusiv: «Wie halten Sie es mit dem Biber?», wird das Kandidatinnen-Trio gefragt: «Soll der Schutz des Bibers gelockert werden, sodass von ihm gebaute Dämme einfacher entfernt werden können?»

Die Antworten sind von einer einzigartigen Klarheit und lassen entsprechend tief blicken. Sowohl Yvonne Feri als auch Franziska Roth sind strikte dagegen, dass der Schutz des Biber gelockert wird; sie halten es also absolut mit dem Biber, lassen ihn weiter Dämmer bauen.

Ganz anders hingegen Maya Bally. Sie ist eher dafür, dass man dem Biber stellenweise das Handwerk legt. Radikale Töne also von Bally, biberfreundliche von Roth und Feri. Und plötzlich wird der Biber wichtig. Was passiert, wenn jetzt entrüstete Biberfreunde mobilisieren? Stolpert dann Bally über den Biber? Oder passiert genau das Gegenteil: Schwemmt der Biberdammbruch sie gar in den Regierungsrat?

Fest steht: Die Biberfrage wird uns weiter beschäftigen.