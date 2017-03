Die Palette der Überwachungsmassnahmen wird stark erweitert, u.a. mit dem Staatstrojaner und dem IMSI-Catcher. Die Vorratsdatenspeicherung, welche vom EU-Gerichtshof als grundrechtswidrig erachtet wird, wird im revidierten BÜPF beibehalten. Künftig wird sogar der Geheimdienst die Vorratsdaten nutzen dürfen.

Neu können praktisch alle Provider verpflichtet werden, die Kommunikation ihrer Kunden an die Strafverfolger auszuleiten. Selbst Private müssen das dulden, sobald sie anderen Personen Zugang zum Internet gewähren.

Die Erfahrung bisher zeigt: Strafverfolger tendieren dazu, Überwachungsmöglichkeiten, die bestehen, zunehmend auszunützen. In der Praxis begegnen einem laufend Fälle, in denen das an sich geltende Subsidiaritätsprinzip vom Staatsanwalt beiseitegeschoben wird. Die Gerichte überprüfen das praktisch nie. Das BÜPF stellt ein Buffet mit reicher Auswahl zur Verfügung.

Inwieweit sich die Strafverfolger daran bedienen werden, wird vor allem von zwei Faktoren bestimmt werden: Appetit ist immer da. Begrenzt werden wird dieser vor allem von den Überwachungskosten – allerdings auch das nicht immer, wie die Praxis bei den Antennensuchläufen zeigt.

Im Mordfall von Rupperswil hat ein Suchlauf, der Zehntausende von Personen betroffen hat, zu einer astronomischen Rechnung geführt. Auf der anderen Seite wird diese Art von Rasterfahndung auch für vergleichsweise geringfügige Delikte wie Sachbeschädigung eingesetzt.

Wir müssen damit mit mehr Überwachung rechnen und sollten dabei eines nicht vergessen: Überwacht werden auch Unschuldige. Denn wenn feststeht, wer die schuldige Person ist, braucht es die Überwachung nicht.

KONTRA von Bernhard Guhl, Nationalrat (BDP/AG)

«In Bagatellfällen wird eine Überwachung kaum bewilligt»

Die Realität ist nicht so wie in TV-Serien, in welchen ein beliebiger Polizist in Sekunden den Standort einer Person ausmachen kann.

Der Staat hat für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen und möglichst alle Gewaltverbrechen aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft darf nicht aus Kostengründen auf Ermittlungstechnologien verzichten, die helfen, einen Fall zu lösen.

Nehmen wir das Beispiel Rupperswil: Stellen Sie sich vor, die Behörden hätten die Antennensuchläufe aufgrund der zu erwartenden Kosten nicht durchgeführt, den Täter nicht ermitteln können, und dieser hätte erneut zugeschlagen? Wie wären wohl die Reaktionen gewesen?

Ein Mörder darf nicht aus Datenschutzgründen entkommen. Insbesondere Banden organisierter Kriminalität nutzen für ihre Taten verschlüsselte Kommunikationsmittel. Warum soll der Staat für die Aufklärung von Fällen diese modernen Werkzeuge nicht auch nutzen dürfen?