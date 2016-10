Der Politikwissenschafter Daniel Bochsler und eine junge Kollegin haben für das Zentrum für Demokratie in Aarau (ZDA) Wahlkämpfe in Kantonsregierungen zwischen 1970 und 2011 analysiert – die Aargauer Zeitung hat Anfang Woche darüber berichtet. Eine Haupterkenntnis: Früher haben die grossen bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP ihre Kandidaten dank gegenseitiger Unterstützung meistens ins Ziel gebracht. Heute ist das nicht mehr so. Paradebeispiel ist die Wahl der Grünen Susanne Hochuli anno 2008: Sie wurde im ersten Wahlgang gewählt, die Bürgerlichen Rainer Huber und Alex Hürzeler wurden in den zweiten Wahlgang verwiesen. Im Februar 2009 warf dann der Neue Hürzeler den Bisherigen Huber aus der Regierung.

Die Politik der letzten 25 Jahre ist geprägt von einem Widerspruch. Einerseits: Das bürgerliche Lager wird immer stärker, Gesellschaft und Politik sind nach rechts gerutscht, dem rot-grünen Lager bleibt die Rolle der Minderheitsfraktion. Anderseits: Das bürgerliche Lager schwächt sich selber durch Uneinigkeit. Den Initialpunkt dieser Auseinandersprengung kann der Politologe exakt benennen: Es ist die Radikalisierung der SVP mit dem Aufstieg von Christoph Blocher ab 1992. Zwar ist die SVP immer stärker geworden, doch «dank» ihrer Radikalität in Inhalt und Tonlage haben sich die meisten Freunde von ihr abgewandt. Und Wilhelm Tells «Der Starke ist am mächtigsten allein» gilt heute nicht mehr.

Das politische Geschehen ist insgesamt viel instabiler geworden, kippt mal nach links, mal nach rechts. Ist das schlimm? Vielleicht müsste man den Begriff «bürgerlich» mal überdenken. Historisch gehört er ja zum Bürgertum, also zu den Mittelschichten, die sich nach oben vom Adel und nach unten von Arbeiterklasse und Bauerntum abgrenzten. Der Adel ist heute verschwunden (wenigstens in seiner klassischen Form), die Arbeiterklasse ist auch am Verschwinden – wer und was ist dann noch «bürgerlich»? «Liberal» ist auch so ein schwieriger Begriff. Nicht einmal mehr Linke sind heute gegen die freie Entfaltung des Individuums. Das «bürgerliche Zeitalter» jedenfalls ist vorbei. Was folgt? Im Moment wachsen einerseits eitle Selbstinszenierung, anderseits politische Agonie. Eine ungute Mischung.

Postskriptum: Auch auf Gemeindeebene kann die Uneinigkeit des bürgerlichen Lagers Folgen haben. Ohne Zank und Neid unter den Bürgerlichen wäre Geri Müller 2013 nicht Stadtammann von Baden geworden. In einem Jahr sind wieder Wahlen. Überwinden die Bürgerlichen nicht ihr Zerwürfnis, bleibt ers noch länger.