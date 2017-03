Mit Blick auf die wirtschaftsgetriebene Globalisierung fragte Habermas, wie nationalstaatlich verfasste Demokratien darauf reagieren. Das Spannungsfeld zwischen «Nation» und «Staat», zwischen der «imaginären Einheit» eines Volkes, das sich auf eine gemeinsame Geschichte, Landschaft, Kultur, Sprache oder einer Kombination derselben stützt, und den politischen

Institutionen, die eine freie Meinungs- und Willensbildung sicherstellen und die staatliche Ordnung damit überhaupt erst legitimieren, war ihm bewusst. Weil die «imaginäre Einheit» im Zuge der Durchmischung der Gesellschaften bedroht werde, hoffte Habermas auf einen «Verfassungspatriotismus»: die Aufhebung des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl im Recht auf politische Mitbestimmung. Er setzte auf einen vernünftigen, ehrlichen, offenen Diskurs.

Gerade weil sich im Nationalstaat eine urwüchsige kollektive Identität mobilisieren lässt – die Populisten heute demonstrieren das deutlich –, hielt Habermas eine informierte Öffentlichkeit für entscheidend, nicht nur auf nationaler, sondern auch europäischer Ebene, durch verantwortungsvolle Medien hergestellt. Sollte das misslingen, werde, so Habermas, die staatsbürgerliche Solidarität auf eine harte Probe gestellt.

Inzwischen, so wissen wir, ist nicht nur das Projekt einer europäischen Verfassung gescheitert (von der tatsächlichen Verfassung Europas ganz zu schweigen). Auch die Medien geraten in den Strudel «postfaktischer» Manipulationsversuche; und von vernünftig sich austauschender Demokratie kann angesichts der auf allen Kanälen demagogisch geführten Wahlkämpfe keine Rede sein.

Die mediale Präsenz der türkischen Debatten ist jedoch gerade nicht das, was Habermas sich unter einer «postnationalen Konstellation» mit europäischer Öffentlichkeit vorgestellt hatte –eine Übertragung demokratischer Prozesse auf transnationale Instanzen steht ja gar nicht zur Disposition. Das Problem ist also nicht verfah-renstechnischer Natur, es ist vielmehr ein politisches Problem im eigentlichen Sinne.

Die Vorbehalte gegen die Globalisierung verschaffen sich inzwischen an der Urne Luft. Die Rezepte gegen den Eindruck des Kontrollverlusts lauten Abschottung, das eigene Land «first», die Macht dem starken Mann (oder der starken Frau): zurück zum Nationalstaat!

Es ist nicht etwa illegitim, solche Lösungen vorzuschlagen und demokratisch legitimieren zu lassen, aber aus zwei Gründen problematisch. Zum einen, weil die entsprechenden Programme die Demokratie auf ihren Kern, vielmehr ihr Gerüst, oder noch besser, ihr Skelett reduzieren wollen: die Macht der reinen Mehrheit – unter Preisgabe zentraler Errungenschaften einer

liberalen Demokratie: freie Medien, eine unabhängige Justiz, Gleichheit der Geschlechter und Minderheitenschutz.

Zum andern sind auf das Nationale fokussierte Lösungen deshalb problematisch, weil sie ihre jeweilige «Nation» durch Kommunikation und Migration in andere Nationen tragen – mitsamt ihren Konflikten. Und das führt zwangsläufig in das alte Regime der Nationalstaaten zurück: die klassische Souveränität, die auch geschlossener Grenzen bedarf. An die Stelle eines auch ökonomisch fruchtbaren Miteinanders tritt ein labiles Nebeneinander, beruhend auf Macht statt Recht.

So gesehen hat die transnationale Politik, wie wir sie derzeit in der medialen Öffentlichkeit mitbekommen, auch etwas Gutes: nämlich die Vergegenwärtigung dessen, was wirklich auf dem Spiel steht.