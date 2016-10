«Emanze», sagt der Chef. Ich muss lachen. Damit hatte ich gerechnet. Soeben hatte ich einen kritischen Kommentar über die Aarauer Stadtbibliothek geschrieben. In deren neuen Veranstaltungsreihe «erzählen Helden – Männer mit einem spannenden Beruf – , was sie in ihrem Berufsalltag erleben», steht in der Einladung. Archäologe, Förster, Polizist, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter. Aber: Das Ganze richtet sich explizit an «Jungs von 6 bis 10 Jahren und ihre männlichen Begleitpersonen».

Ich war hässig. Nicht nur, weil ich mit meinem Göttibuben nicht hin darf. «In welchem Jahrhundert leben wir eigentlich», hackte ich in die Tastatur. Eine von Steuergeldern finanzierte Institution bietet eine Veranstaltung an, wo die weibliche Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen wird. Wo Männer mit Jungs im beeinflussbarsten Alter hingehen, wo ihnen andere Männer erzählen, was für «Helden» sie sind, wo veraltete Rollenbilder zelebriert werden. «Wo bleiben die Heldinnen», schrieb ich, und warum dürfen Meitli nicht hin? Die Bibliothek erklärt: Jungs fänden lesen uncool, man wolle ihnen deswegen männliche Vorbilder geben, die im Beruf viel lesen und schreiben müssen. Das macht Sinn. Aber ganz glücklich bin ich nicht.

«Emanze.» Grad ich. Normalerweise lege ich gegenüber dem Thema eine Nonchalance an den Tag, die meinen feministischen Freundinnen die Haare zu Berge stehen lassen. Da hatte ich mich eben erst mit einer darüber gezankt, ob Gender-Produkte (rosa Glitzer-Duschgel für Mädchen versus Piraten-Zahnpasta für Jungs) schädlich seien. «Wenns die Kids mögen ...», sagte ich. «Sie mögen es, weil die Gesellschaft es ihnen vorgibt», entgegnete sie. Wo liegt also mein Problem? Ich hatte nie das Gefühl, ich werde benachteiligt. Da, wo ich aufgewachsen bin, gabs so wenige Kinder, dass Meitli und Jungs alles gemeinsam machten, vom Flötenunterricht bis zur Jugi. Ich lief so gern in Pink herum wie in meinem «Motorex»-Overall.

Was genau mich aufgebracht hatte, wurde mir klar, als mich eine Freundin auf das Video des Projekts «inspiringthefuture.org» aufmerksam machte. Darin mussten britische Schulkinder einen Chirurgen (engl. geschlechtsneutral «surgeon») zeichnen. Dann einen «firefighter». Einen «jet pilot». Am Ende fragte die Lehrerin, ob die Kids diese Leute treffen wollten. Sie waren begeistert – und kriegten die Münder nicht mehr zu, als eine Chirurgin, eine Feuerwehrfrau und eine Kampfpilotin kamen. 61 Zeichnungen zeigten Männer. Nur 5 Frauen. «Gender-Stereotypen werden im Alter von 5 bis 7 Jahren gebildet», so die Message. «Zeit, die Zukunft neu zu zeichnen.»