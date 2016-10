Die Wähler im Bezirk Rheinfelden wollen weiterhin zwei SP-Vertreter nach Aarau schicken. Dies haben sie mit ihrem Votum deutlich gemacht. Zum zweiten Mal in Folge hatte ein SP-Grossrat während der Legislatur zu den Grünliberalen gewechselt, zum zweiten Mal in Folge haben die Wähler an der Urne den Sozialdemokraten aber wieder einen zweiten Sitz zugesprochen.