Am gleichen Tag, als der Kanton die Motorfahrzeugstatistik publizierte und einen neuen Höchststand von Autos mit AG-Nummern bekannt gab, wurde das Bundesgerichtsurteil zur Umfahrung Mellingen bekannt. Das war Zufall, dennoch gibt es einen klaren Zusammenhang. Wenn immer mehr Autos auf den Aargauer Strassen verkehren, ist immer mehr Verkehrsinfrastruktur notwendig. Zumindest ist eine Mehrheit der Bevölkerung dieser Meinung, die in den vergangenen Jahren diverse Umfahrungsprojekte an der Urne gutgeheissen hat.