Aber sind sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage denn auch einig, warum sie die Reform ablehnen und wie eine neue Vorlage aussehen sollte? Während der linken Seite vor allem die Gegenfinanzierung fehlt und sie die Besteuerung der Dividenden auf mindestens 70 Prozent setzen möchte, ist gerade eine mögliche Erhöhung in diesem Bereich für gewisse Vertreter auf der rechten Seite der ausschlaggebende Grund, warum sie sich gegen die Reform aussprechen. Und diese Gegner von links und rechts sollen sich dann bis Ende 2017, wie behauptet wird, auf eine gemeinsame neue Vorlage einigen, die quasi schon in der Schublade liege?

Entlarvend sind die Aussagen von Anita Fetz in der «Aargauer Zeitung / bz Basel» vom vergangenen Samstag. Frau Fetz sagte wörtlich: «Wenn ich Basler Finanzdirektorin wäre und es wirklich matchentscheidend ist, schnell zu handeln, dann würde ich (bei einem Nein zur Unternehmenssteuerreform III – die Red.) die Gewinnsteuern eigenhändig senken.»

Damit gibt Anita Fetz zu, dass gehandelt werden muss. Sie weiss, dass mobile Unternehmen nicht einfach bereit sein werden, mindestens das Doppelte an Steuern zu zahlen. Also würde sie die Steuern «eigenhändig» senken.

Mit ihrer Idee nähme Frau Fetz in Kauf, dass die Steuerausfälle viel grösser wären. Denn dem Kanton Basel-Stadt stünden bei einem Nein weder eine Patentbox zur Verfügung für die gezielte Entlastung von Forschung und Entwicklung, wie sie im europäischen Ausland weit verbreitet ist, noch Ausgleichszahlungen des Bundes. Dem Kanton Zürich stünde die für ihn sehr wichtige zinsbereinigte Gewinnsteuer nicht zur Verfügung, welche die EU-Kommission eben als einen Standard vorgeschlagen hat, und auch kein Geld aus dem Bundestopf.

Ich kann Anita Fetz in ihrer Aussage bestätigen: Ja, ohne die neuen Steuerinstrumente würden die ordentlichen Gewinnsteuersätze über kurz oder lang noch stärker unter Druck kommen. Nur: Ohne Werkzeugkasten der Unternehmenssteuerreform III und ohne Ausgleich des Bundes wird das für Kantone und Gemeinden teurer. Wie würde Anita Fetz dies wohl «dem Mittelstand» erklären, der im Zentrum der Kampagne der Reformgegner steht?

Ein Ja zur USR III ist besser für den Mittelstand. Denn ein Ja sichert die Einnahmen so gut wie möglich. Ein Ja sorgt dafür, dass möglichst viele Arbeitsplätze in der Schweiz bleiben. Die KMU profitieren doppelt: von einer Steuerentlastung und einer gesicherten Auftragslage von internationalen Firmen.

Seit dem Jahr 2012 haben sich Bund und Kantone intensiv mit der USR III beschäftigt und im Juni 2016 hat das eidgenössische Parlament zugestimmt. Es ist ein Kompromiss im wahrsten Sinn des Wortes, für alle ist etwas drin und viele stört etwas daran. Und er ist nicht einseitig.

Entgegen allen Behauptungen: Die Botschaft des Bundesrates hat zwar gewisse Änderungen erfahren – aber sie war etwa gleich teuer wie die heutige Vorlage. Am Ende haben sich die Kantone gegen den Nationalrat durchgesetzt. Und die Vorlage hat auch Verbesserungen erfahren, in Form von Sicherungen gegen zu hohe Steuerausfälle. Sie leistet genau das, was wir bei einem Nein zur Reform nicht haben: Sie liefert den Kantonen gezielt wirkende, mit klaren Grenzen versehene Ersatzinstrumente und stellt ihnen Bundesgelder zur Verfügung, damit sie ihr Steuersystem ohne zu grosse Steuerausfälle umbauen können.

Die Kantonsregierungen haben sich aus Überzeugung für ein Ja entschieden: Weil sie fern jeder Polemik der Überzeugung sind, dass gesunde Staatsfinanzen, sichere Arbeitsplätze, eine starke Wirtschaft und ein gutes Sozialsystem kein Gegensatz sind, sondern zusammengehören.