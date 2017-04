In der Tat belegen Untersuchungen, dass das Anspruchsverhalten der Patienten entscheidender Kostentreiber ist: Dank Internet kommen sie «informiert» in die Praxis und verlangen ultimativ Abklärungen und die Überweisung an einen Spezialisten. Beat Huwiler, Geschäftsführer des Spitalverbandes Vaka, belegte dieweil, dass das aargauische Gesundheitswesen «besonders kostengünstig» sei und nicht mit Sparen ausgehöhlt werden dürfe. Der Kanton Zürich überraschte dafür mit einer neuen Dimension von «ambulant vor stationär»: Für gewisse Eingriffe soll die ambulante Erledigung obligatorisch werden.

Am nächsten Dienstag begeht nun auch Franziska Roth ihren 100. Tag im Amt. Es wäre ungerecht, von ihr schon entscheidende Impulse zu erwarten. Bisher hat sie die Einsetzung einer Task-Force Gesundheitskosten angekündigt, welche bis August Vorschläge zur Kosteneindämmung machen soll. Mit gewisser Sorge hat man beobachtet, wie Roth, die sich bisher kaum mit Gesundheitsfragen befasst hat, nun auch den wohl wichtigsten Mann in der Verwaltung ersetzen will, den Leiter der Abteilung Gesundheit, wo Themen wie Spitallisten, Tarife, Spital- und Pflegefinanzierung etc. hingehören. Gewiss ist es legitim, wenn die neue Chefin, die politisch anders tickt als ihre Vorgängerin, sich zwecks Setzung eigener Akzente mit Leuten der eigenen Wahl umgeben will. Aber der zusätzliche Abfluss von Know-how in einem hochkomplexen Gebiet ist natürlich beträchtlich. Vielleicht eilt der «Neuen» ja Staatsschreiberin Vincenza Trivigno zu Hilfe: Sie war zuvor Generalsekretärin der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug und gilt als ausgewiesene Fachfrau.

Hans Fahrländer war Chefredaktor der Aargauer Zeitung und schreibt über Aargauer Politik.

