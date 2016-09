Diese Taktik hinterliess aber verbrannte Erde, weil sich diese Wählergruppen am besten mobilisieren lassen, wenn man den Kontrahenten verteufelt. Aus diesem Grund organisierten die Republikaner im Jahr 2004 eine breite Kampagne gegen die Eheschliessung von Homosexuellen; und 2012 wurde Kandidat Mitt Romney von fast sämtlichen Amtsträgern der Demokraten als sexistischer Patriarch beschimpft.

Die Wunden, die in solchen Wahlkämpfen geschlagen wurden, heilen nur langsam. Das Lagerdenken in beiden Grossparteien hält an. Selbst ein polarisierender Präsidentschaftskandidat kann fast automatisch auf ein Polster von 40 bis 45 Prozent der Stimmen zählen, weil die wenigsten Demokraten bereit sind, plötzlich für einen Republikaner zu stimmen – und umgekehrt. Hinzu kommt, dass die amerikanischen Präsidentschaftswahlen einem gewissen Rhythmus folgen: Demokraten und Republikaner im Weissen Haus wechseln sich alle acht Jahre ab. Seit dem Zweiten Weltkrieg gelang es nur einem einzigen Kandidaten, dem Republikaner George Bush senior im Jahr 1988, einen Parteikollegen (Ronald Reagan) im Präsidentenamt zu ersetzen, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidieren durfte. Theoretisch sollte der Kandidat der Republikaner im Wahljahr 2016 also über die besseren Karten verfügen.

Clinton verkörpert wie keine Zweite die «Classe politique»

Der andere Grund für die Zustimmungswerte Trumps? Der Unmut über die «Classe politique» in Washington. Derzeit sind nur gerade 18 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass Demokraten und Republikaner ihre Arbeit tun. Clinton verkörpert wie keine zweite Politikerin das Spitzenpersonal der Hauptstadt. In den wichtigsten innen- und aussenpolitischen Debatten der vergangenen 25 Jahre spielte sie eine Rolle – manchmal im Zentrum des Geschehens, manchmal an der Seitenlinie: als First Lady (1993 bis 2001), Senatorin (2001 bis 2009), Aussenministerin (2009 bis 2012) und zweifache Präsidentschaftskandidatin (2008 und 2016). Ganz Amerika kennt sie, ganz Amerika hat sich über Hillary Rodham Clinton eine Meinung gebildet.