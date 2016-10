Jetzt zu der Kantonalbank Aarau. Das Gebäude hat mindestens drei Eingänge. Jeder ist fast – und keiner richtig – ein Haupteingang zur Bank. Der Bau ist eine kraftlose Kopie von Botta. Wie bei einem Musterbau kann man wählen, welches Portal einem am besten gefällt. Und wenn man es nicht weiss, nimmt man halt alle drei. Es hat dann von allem etwas. Etwas von allem zu viel! Was allerdings nicht zur Auswahl steht, ist die Gliederung des Baukörpers im Ganzen. Die vorgehängten Steinplatten sind für die flächige Anordnung zu klein – dafür für Rundungen zu gross. Die Fenster sind langweilig verteilt. Da nützt auch ein Botta – Dreieckdach in schwindelnder Höhe über einem der drei Haupteingänge – nichts mehr.

Wenn man sich mit Mario Botta anlegt, sollte man genau wissen, was man tut. Man wird dann halt auch mit ihm verglichen!

An der Front der Kantonalbank reihen sich vier Geschäfte. Jedes einzelne hat auch einen echten Gegenwert an den Besucher weiterzugeben. Also von links nach rechts: Da ist mal Foto Schatzmann. Ein Fachgeschäft, das den Unterschied von Digital- und Analog-Fotografie noch kennt und damit auch umzugehen weiss. Kameras von Olympus – die kompakten und schönen – scheinen Schatzmanns Hausmarke zu sein. Das muss doch schnell gesagt sein: Ich habe selber eine solche – OM-1N-MD 1988 schwarz – schön! Ein paar Laufmeter botanischer Garten, wenn man beim Blumenladen Linder vorbeigeht – und vielleicht plötzlich, unweigerlich hält. Um etwas später, blumig und fröhlich, aus dem Laden zu laufen. Letec Aarau heisst der dritte Laden. Da gehts schon reinrassig digital zu. Apple lässt grüssen. Da habe ich mal ein MacBook gepostet. Weil das Digitale mir noch nicht in die Wiege gelegt werden konnte, bin ich mit ihm– dem Mac – ein paar Mal in der Station gewesen. Da hat es doch junge Leute, die mit «Digital» geschlafen haben – und jetzt all ihre Geheimnisse kennen!

Der Home Barista Shop wird von einem jungen, beweglichen Team geführt. Von Philippe, dem Verantwortlichen, Francisco und Fabio geführt. Sie sind noch nicht lange auf dieser Seite der Bahnhofstrasse. Sicher ist es jetzt aber die richtige Seite – so etwas wie die Goldküste – und noch dazu in guter Beziehung zu der Kantonalbank! Ein schönes Eck – Bistro mit der Frontseite Bahnhofstrasse und einer Winkelseite mit Sicht auf Pestalozzi. Da kann doch jeder Gast die Wetterlage selber mitbestimmen. Eine lange Bar ist das Zentrum der Wirtschaft. Hinter – und an der Bar spielt sich ja auch das Wichtigste ab. Der Raum ist farblich gut gehalten. Die Gestelle mit Kaffee und allem, was dazugehört, geben einem die Sicherheit , dass hier Profis am Werk sind. Es gibt auch keine bessere Dekoration. Sie dient dem Zweck, sie ist authentisch und darum auch schön.

Nachtrag: Da habe ich doch etwas Wichtiges vergessen – die Weinkarte – natürlich! Darunter ist ein schöner Weisswein aus Italien. Der Roero Arneis aus dem Piemont, Provinz Cuneo. Arneis ist eine sehr alte Rebsorte, die etwa vor 25 Jahren mit Erfolg wieder kultiviert wurde. So – das wärs.

