Die Initianten der Sportkonferenz haben recht, wenn sie sagen, es geht bei der Gründung einer Sport-Lobby, mit der sie sich in der Politik mehr Gehör verschaffen wollen, nicht um «Sport gegen Kultur». Denn für eine hohe Standortattraktivität einer Stadt braucht es beides. Also ein gutes Kulturangebot, aber eben auch eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten. Auch ehrt es die Initianten und Sportvereine, dass sie sich selbstkritisch geben und erkennen, dass sie den ersten Schritt machen müssen, um dem Sport ein grösseres Gewicht zu geben.

Grundsätzlich liegen die Vereine richtig, dass der Sport in der Stadt nicht den Stellenwert geniesst, den er eigentlich sollte. Dies im Gegensatz zur Kultur, die sich die Stadt Baden bei jeder Gelegenheit – und auch zu Recht – auf die Fahne schreibt. «Kulturstadt Baden», so das geflügelte Wort. Doch wo bleibt das Bekenntnis der Stadt zum Sport?

Dass Kultur in Baden ein höheres Renommee geniesst als der Sport, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass Kulturschaffende über eine viel bessere Lobby verfügen und ihre Interessen in der Politik vehementer einbringen. Erinnert sei hier zum Beispiel an die kurzfristig organisierte Demonstration vor der Einwohnerratssitzung letzten Herbst, als aus Spargründen die Schliessung des Kunstraums Baden zur Debatte stand. Die Demo verfehlte ihre Wirkung nicht – die Schliessung wurde aus dem Massnahmenkatalog gekippt. Dass Kulturschaffende sich eher für ihre Anliegen einsetzen als Sportbegeisterte, hängt wohl auch damit zusammen, dass Erstere oft von ihrem kulturellen Engagement leben, während der Sport vor allem in der Freizeit anzusiedeln ist. Doch Sport ist eben mehr als nur Freizeit. Wer regelmässig Sport treibt, lebt in der Regel auch gesünder. Zudem leisten Sportvereine gerade im Jugendbereich wichtige Integrationsarbeit, die am Ende auch wieder der Gesellschaft zugutekommt. Und nicht zuletzt kann Sport auch der Unterhaltung dienen, ist als quasi auch Kultur. Wieso nicht an einem Samstagabend in der Aue einen Handball-Match oder im Esp eine Fussballpartie besuchen und dann den Abend im Royal oder im Kurtheater ausklingen lassen?