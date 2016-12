Die neusten Zahlen sind tröstlich und alarmierend zugleich. Dass die Sozialhilfequote im Aargau nach wie vor deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt liegt, ist ja schon mal nicht so schlecht. Dass die Zahl der Sozialhilfebezüger in nur einem Jahr um mehr als fünf Prozent gestiegen ist, lässt einen sorgenvoll in die Zukunft blicken.

Statistiken lassen sich so und anders interpretieren. An einigen Auffälligkeiten kommt man aber nicht vorbei:

Im Segment der 46- bis 64-Jährigen steigt die Zahl der Sozialhilfebezüger ganz massiv.

Mehr als die Hälfte der Sozialhilfeempfänger sind Ausländer.

Fast ein Fünftel der Alleinerziehenden kann nicht selber für den Lebensunterhalt aufkommen.

Hier liegen Gründe auf der Hand. Die Schraube bei IV und Arbeitslosenversicherung wurde angezogen, es landen generell mehr Leute auf dem Sozialamt. Wer im fortgeschrittenen Alter seinen Job verliert und/oder keine gute Ausbildung vorweisen kann, hat es besonders schwer, wieder im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Die Voraussetzungen, um Familie, Aus- und Weiterbildung und Beruf unter einen Hut zu bringen, sind nach wie vor mangelhaft.

Binsenwahrheiten, die man sich aber gerade mit Blick auf die eben abgeschlossene und kommende Budgetdebatte in Erinnerung rufen sollte. Ganz klar: Der Sparhebel wird auch in Zukunft angesetzt werden müssen. Aber auch in Zukunft wird sehr sorgfältig abzuwägen sein, wie stark und wo. Eine Politik, die Sozialfälle produziert, ist keine gute Politik. Und damit lässt es sich auf die Dauer auch nicht sparen.