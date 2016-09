Zum dritten Mal steht Stan Wawrinka im Final eines Grand-Slam-Turniers. Verloren hat er noch keinen. Bei seiner Premiere zu Beginn des Jahres 2014 schlug er in Melbourne Rafael Nadal, im vergangenen Jahr in Paris Novak Djokovic. Und der Serbe ist auch heute in New York sein Gegner. Natürlich geht die Nummer eins der Welt als Favorit ins Match. Doch die Rollen sind keineswegs klar verteilt. Stan Wawrinka hat durchaus Chancen, im dritten Jahr in Folge einen der begehrten Major-Titel zu holen.

Nach dem Gesetz der Serie wäre dieser Triumph eigentlich vor ein paar Wochen in Wimbledon fällig gewesen. Vor gut zweieinhalb Jahren siegte er beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Australien. Es folgte der zweite Titel bei den French Open, dem zweiten Turnier. Auf dem Rasen von Wimbledon riss die Miniserie, Wawrinka scheiterte bereits in der zweiten Runde an Juan Martin del Potro. Den Argentinier kämpfte er dafür in diesen Tagen in New York im Viertelfinal nieder.

Zwei Jahre jünger als Wawrinka ist sein heutiger Gegner. Und hat bereits zwölf Grand-Slam-Titel gewonnen. Zehn mehr als Wawrinka. In der vergangenen Saison spielte Djokovic seine Konkurrenten in Grund und Boden. Bis auf einen: Stan Wawrinka. Der vermieste dem Überflieger den ersten Triumph in Paris, nur deshalb schaffte Djokovic 2015 den Grand Slam nicht. Erst zwei Männer in der 111-jährigen Geschichte des Tennis stehen mit vier gewonnenen Grand-Slam-Turnieren in einem Jahr da: 1938 der Amerikaner Donald Budge sowie 1962 und 1969 der Australier Rod Laver.

Die Niederlage gegen Wawrinka auf dem Court Philippe-Chatrier gehört deshalb zweifellos zu den schmerzhaftesten, die Djokovic je erlitt. Er nahm sie aber wie ein ganz grosser Sportsmann hin, seine sehr gute Beziehung zu Wawrinka litt nie darunter. Die beiden schätzen sich. Immer wieder suchte sich Djokovic den Schweizer als Trainingspartner – bereits viele Jahre, bevor der sich 2014 endgültig an der Weltspitze etablierte.

Partien gegen Djokovic sind Meilensteine auf dem Weg Wawrinkas nach oben. Oft deutete der Lausanner sein grosses Potenzial an, ebenso oft scheiterte er, stand sich selbst im Weg, wenn es darauf ankam. Eine Niederlage gegen Djokovic im Januar 2013 in Australien leitete die Wende ein.

Wawrinka erkannte, dass er auf Augenhöhe gespielt hatte. Und seither spuckt er dem Serben öfter in die Suppe, als diesem lieb ist. Im Jahr darauf nahm Wawrinka in Australien im Viertelfinal Revanche und stürmte zum Titel. In Paris folgte 15 Monate später der nächste Streich.

Die Bilanz ist dennoch eindeutig: 19:4 führt Djokovic im direkten Duell. Doch die zählt heute Abend nicht mehr. Dreimal standen sich die beiden in den elf Grand-Slam-Turnieren seit Januar 2014 gegenüber. Zweimal siegte Wawrinka. Der Respekt von Djokovic ist noch grösser geworden. Er weiss, «Stan the Man» ist einer der ganz wenigen, die ihn schlagen können, wenns wirklich drauf ankommt.

Andy Murray gehört dazu, Rafael Nadal und Roger Federer, wenn sie gesund und in Hochform sind. Und Djokovic hat einen schlechten Sommer hinter sich. Nach 18 brutal starken Monaten schwächelte er in Wimbledon, auch wegen privater Probleme, flog bei Olympia früh raus. Er ist angeschlagen, aber weiter hungrig. Das macht ihn gefährlich. Doch er ist verwundbar. Und Stan Wawrinka ist der Mann, der solche Chancen inzwischen nutzen kann. Im Gegensatz zu früher.